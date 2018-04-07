İlk kazadan sağ kurtuldular ikincisinde can verdiler

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde hasarlı kazaya karışan otomobillerden inen iki kişi başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti, biri çocuk iki kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Köyü Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 51 HF 795 ve 33 NPP 81 plakalı otomobiller çarpıştı.

Bu hasarlı kaza sonrası otomobillerden inip güvenlik önlemi almaya çalışan kazazedelere kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 51 BC 863 plakalı araç çarptı. Sürücü daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ümit Akkuş (35) ve Ramazan Dündar (55) olay yerinde yaşamını yitirdi, Esma (29) ve Sema Akkuş (3) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümit Akkuş ve Ramazan Dündar'ın savcının incelemesinin ardından Niğde'ye götürüldü.

Yaralılar ise 112 Acil Servis görevlilerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri iki kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasına yol açan ve olay yerinden kaçarken plakasını düşüren aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.