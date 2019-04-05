İlk icraatı makam odasının kapısını sökmek oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta Zara Belediye Başkanlığına seçilen MHP'li Fatih Çelik, makam odasının kapısını söktü.

Çelik, mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle belediye binasına geçti. Sayıt Ahmet Pala'dan görevi devralan Çelik'in ilk icraatı makam odasının kapısını sökmek oldu. Eline aldığı matkapla menteşeleri söküp kapıyı kaldıran Çelik, daha sonra devir teslim törenini gerçekleştirdi.

Pala'ya ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çelik, "Seçim meydanlarında ilk icraatım makam kapısını sökmek olacak demiştim. Bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Pala ise Çelik'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Halkın tercihine her zaman saygılıyız. Yeni görevinizde başarılar diliyorum, her zaman yanınızda olacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çelik, tebrikleri kabul etti.



