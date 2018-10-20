Ilgın'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ve ağıl kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Koca Çayır mevkisinde Numan Uçal'a ait ev ve ağılda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev ve ağıl kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

- Ilgın'da sağanak

Ilgın ilçesinde sağanak etkili oldu.

Alınan bilgiye göre, Zaferiye Mahallesi yakınlarında başlayan sağanak ilerleyen saatlerde yerini doluya bıraktı.

Yağış devam ederken D-300 karayolunda seyreden araçların sürücülerinin görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle kısa süreli araçlarını yol kenarlarına park ettikleri görüldü.



