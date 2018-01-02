Ilgın'daki uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Ilgın'da 2017 yılı mayıs ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda denetimli serbestlik şartıyla bırakılan 2 kişi, yapılan duruşmada tutuklanırken bir kişi hakkında da yakalama kararı verildi.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ercan P. (41) ve Osman K. (40) hazır bulundu. Mahkeme 2 kişinin tutuklu yargılanmasına, mahkemeye gelmeyen Ahmet M'nin yakalanmasına karar verdi.

Ercan P. ve Osman K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

9 Mayıs 2017'de Ilgın'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 bin uyuşturucu hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan Ercan P, Osman K. ile Ahmet M denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılmıştı.



