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Ilgın'daki uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Ilgın'da 2017 yılı mayıs ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda denetimli serbestlik şartıyla bırakılan 2 kişi, yapılan duruşmada tutuklanırken bir kişi hakkında da yakalama kararı verildi.Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

02 Ocak 2018 Salı 12:15
Ilgın'daki uyuşturucu operasyonu
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KONYA (AA) - Ilgın'da 2017 yılı mayıs ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda denetimli serbestlik şartıyla bırakılan 2 kişi, yapılan duruşmada tutuklanırken bir kişi hakkında da yakalama kararı verildi.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ercan P. (41) ve Osman K. (40) hazır bulundu. Mahkeme 2 kişinin tutuklu yargılanmasına, mahkemeye gelmeyen Ahmet M'nin yakalanmasına karar verdi.

Ercan P. ve Osman K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

9 Mayıs 2017'de Ilgın'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 bin uyuşturucu hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan Ercan P, Osman K. ile Ahmet M denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılmıştı.


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