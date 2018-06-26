Ilgın'da yol çalışmaları

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan altyapı çalışmaları tamamlanan ana caddelerde üstyapı çalışmalarının da başladığını bildirdi.

Belediye ekiplerinin Menderes ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çalışmalara eski yolu temizlemekle başladığını aktaran Karahan, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Karahan, "İşin zor kısmı olan alt yapıyı tamamladık. Şimdi ise sıra üst yapıya geldi. Menderes ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi andezit kaldırım ve asfalt yol yapımı çalışmalarına bugün itibariyle başlandı." dedi.

Karahan'a, Fen İşleri Müdürü İsmail Aydın, meclis üyesi Ali Teker, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyesi Ramazan Özyıldırım eşlik etti.