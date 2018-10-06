Ilgın'da yatılı Kur'an kursu törenle açıldı

KONYA (AA) - Ilgın Müftülüğü ve vatandaşların katkılarıyla yaptırılan Safa Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nun açılışı törenle gerçekleşti.

Ilgın İlçe Müftüsü Abdurrahim Kocagöl, burada yaptığı konuşmada, Ilgın’a beşinci Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kurs inşaatını 11 ay gibi bir kısa sürede tamamlayarak hizmete açtıklarını anlatan Kocagöl, "Dışarıdan hiçbir katkı olmadan, sadece Ilgınlı hayırseverler tarafından yaptırılan beşinci yurdumuzun açılışını gerçekleştirdik. Elli hafız aday öğrencimizi kursumuza kabul ettik. Ilgın’a hem erkek, hem kız yatılı Kur'an kurslarını kazandırdık. " diye konuştu.

Kurdele kesilerek kursun açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa, Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Garnizon Komutanı Ahmet Evren, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, hayırseverler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



