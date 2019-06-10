Ilgın'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Ilgın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir'den Ilgın'a uyuşturucu madde satmak üzere bir şahsın geldiği ihbarını aldı.

Yapılan operasyonda İ. Ç. ve M. T. suçüstü yakalandı.

Üzerinde bir miktar eroin maddesi ile yakalanan İ. Ç. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Diğer şüpheli M. T ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlı ceza evine gönderildi.

Öte yandan Camiatik Mahallesi Halk Bank kavşağında Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu.

Yapılan aramada V. C. İ üzerinde kullanıma hazır paket halinde sarılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler V. C. İ ve H. A gözaltına alındı.



