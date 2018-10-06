Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı

KONYA (AA) - Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ilgın istikametine doğru gitmekte olan Gökhan Kartal idaresindeki 42 RP 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-300 Karayolu Zaferiye Mahallesi'nde orta refüje çıktı.
Orta refüjdeki bordur taşlarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücü Kartal'ı Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırdı.