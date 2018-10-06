Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı

KONYA (AA) - Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ilgın istikametine doğru gitmekte olan Gökhan Kartal idaresindeki 42 RP 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...