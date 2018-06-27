Ilgın'da toplu sünnet şöleni düzenlenecek

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesince toplu sünnet şöleni düzenleneceği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen sünnet şölenine kayıtların başladığı belirtildi.

Açıklamada, sünnet şölenine kayıtların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağı, ikametgah belgesi, muhtarlıktan fakirlik ilmuhaberi ve sünnet olacak çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi ile müracaatların yapılabileceği kaydedildi.

Başvuruların 10 Temmuz Salı günü sona ereceği belirtildi.

