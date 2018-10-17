Ilgın'da sivil toplum kuruluşlarından enflasyonla mücadeleye destek

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek enflasyonla mücadele kararı aldı.

Ilgın Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşları adına konuşan Ilgın Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen, fiyat istikrarının makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olduğunu belirtti.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığını hatırlatan Özlen, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. İnanıyorum ki, Ilgın olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız."

