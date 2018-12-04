Ilgın'da okul servis şoförlerine eğitim verildi

KONYA (AA) - Konya’nın Ilgın ilçesinde okul servisi şoförlerine Jandarma tarafından eğitim verildi.
Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Jandarma Trafik Tim Komutanı Başçavuş Mehmet Ataoğlu, trafikte hak ihlalleri sonucunda toplum ve çevreye verilen zararlar, trafik içinde çocuk, insan faktörü, trafik psikolojisi ve okul servis aracı şoförlüğü mesleği konularında servis şoförlerine bilgi verdi.
Ataoğlu, değişik merkezlerde belirli aralıklarla denetimlerin yapılacağını belirterek, okul servis aracı kullanan şoförlerden sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmelerini istedi.
Seminere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri ile okul servisi şoförleri katıldı.