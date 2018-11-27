KONYA (AA) - Ilgın'da "Ahşap Naht" sergisi açıldı.

Ilgın TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli salonunda açılan sergi ile ilgili konuşan Okul Müdürü Feyzullah Özdemir, ahşap naht sanatının hat sanatıyla yazılmış olan yazının ahşaba özenle işlendiği bir sanat olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir aydır bu serginin hazırlığı içerisinde olduklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın amatörce başladığı bu ilgileri sergiye kadar uzandı. Ilgın’da bu sanat dalında ilk defa düzenlenen bu sergimiz sanatseverler tarafından oldukça ilgiyle karşılandı. Sergimizi gezen vatandaşlarımızın yeni kurs açılması talebi var. Bizde yetkililerimize bu durumu ilettik. Yakın zamanda bir kurs açılmasını bekliyoruz. Ben bu serginin açılmasında emek veren İbrahim Çoban, Ramazan Aşkın ve Murat Güzel'e teşekkür ederim."

Sergi 2 Aralık Pazartesi gününe kadar açık kalacak.