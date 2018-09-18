Ilgın'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih K. (21) idaresindeki 42 GCU 29 plakalı minibüs, Fahrettin Altay Mahallesi kaplıca kavşağında aynı yönde ilerleyen İsmail N'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı sürücü Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

