Ilgın'da kumanya dağıtımı

KONYA (AA) - Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın temsilciliği, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıtmaya başladı.

Derneğin Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı, yaptığı açıklamada, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerin bağışlarıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı yardımlarına başladıklarını söyledi.

Hayırseverlerin destekleriyle ilçede tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ramazan kumanyası dağıtımı yaptıklarını belirten Yağcı, "Paylaşmanın Tam Vakti’ sloganıyla ilçemizdeki yoksul ve yetim ailelere Ramazan’ı huzurlu geçirmeleri için destekte bulunuyoruz. Ramazan bereketiyle geldi ve paylaşmanın sevinci hepimizi sardı. İlçemizdeki muhtaçların sahuru muhabbetsiz, iftarı yemeksiz geçirmemesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Muhtaç ailelerin Ramazan Bayramı'nda da yanlarında olacaklarını belirten Yağcı "Ramazan'da kardeşlerimiz yanı başımızda ve dünyanın başka bir ucunda umutla sizi bekliyorlar." diyerek hayırseverleri iyilik seferberliğine katılmaya davet etti.