Ilgın'da kültür merkezi inşaatı

KONYA (AA) - Ilgın'da yapımı devam eden kültür merkezi inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilgın’da güzel hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Gençlik merkezinin ardından kültür merkezi inşaatına da başladıklarını ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

" İlçemizin kültürel ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayacak olan kültür merkezimizin temelini attık. İnşaatımız hız kesmeden devam ediyor. Merkezimiz geniş çaplı konferans ve çok amaçlı salonu ile kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun."