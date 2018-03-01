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Ilgın'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık iddiası

KONYA (AA)- Ilgın ilçesinde bir vatandaşı iş bulma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne memur olarak yerleştirme vadiyle Osman S'ye...

01 Mart 2018 Perşembe 17:09
Ilgın'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık iddiası
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KONYA (AA)- Ilgın ilçesinde bir vatandaşı iş bulma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne memur olarak yerleştirme vadiyle Osman S'ye 500 lira ödeyen Yusuf T. (35), şüphelinin kendisinden paranın yetmediği gerekçesi ile bin 650 lira daha istemesinden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Yusuf T'den Osman S. ile irtibatını devam ettirmesini isteyen ekipler, zanlıyı Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir otobüsten parayı almaya geldiği sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, Ilgın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlının çok sayıda dolandırıcılık suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

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