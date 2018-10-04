Ilgın'da halı saha futbol turnuvası başladı

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi tarafından düzenlenen 35 Yaş Üstü Şehit Ali Cevizci Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Fahrettin Altay Paşa Parkı'ndaki halı sahada gerçekleştirilen 35 yaş üstü 10 futbol takımının katıldığı turnuva, oynanan ilk müsabakanın ardından başladı.

Açılışta konuşan Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, "Şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 10 takımımız bu turnuvada centilmenlik mücadelesi verecek. Tüm oyuncularımıza ve takımlarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ise böyle organizasyonların hazırlanmasından memnun olduğunu belirterek, "Bu organizasyonla sporun önemine bir kez daha vurgu yapılmış oldu. Her yaşta ve çağda sporu destekliyor ve tavsiye ediyoruz. Başta Ilgınımızın son şehidi olan Ali Cevizci ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Pankobirlik ve Seksenler takımlarının oynadığı ilk maça ilgi büyüktü. İlk turun ilk maçında 10 dakikalık gösteri oyunuyla Başkan Mehmet Karahan ve Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu da turnuvaya destek oldu.

Turnuvada 10 takımda 120 oyuncu centilmenlik mücadelesi yapacak.

