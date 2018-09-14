Ilgın'da hafızlık için kayıtlar başladı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde yeni yaptırılan erkek yatılı hafızlık Kur'an kursuna, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına başlanacağı bildirildi.

Ilgın Müftüsü Abdurrahim Kocagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, müftülük tarafından yapımı tamamlanan erkek yatılı hafızlık Kur'an kursunun kısa süre önce hizmete açıldığını söyledi.

Ilgın'a güzel bir yatılı Kur'an kursu daha kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirten Kocagöl, şunları söyledi:

"İnşaatımızı bir yıl gibi kısa bir süreyle tamamladık. Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırladık. Yurdumuzun kapasitesi yüz kişilik olup standartların üstünde bir yurt oldu. Yine Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereği öğrencilerimiz imam hatip ortaokuluna da devam edebilecekler. İmam hatip okulu bir proje okulu olduğu için öğrencilerimiz için bir sınav açılıyor. Öğrencilerimizi ve velilerimizi daha detaylı bilgi için Milli Eğitim Müdürlüğüne ve müftülüğümüze bekliyoruz."

Kocagöl, hem daha önce yaptırılan yatılı kız Kur'an kursu ile birlikte hafızlık kursları hem de 4-6 yaş grubuna hizmet etmek üzere 7 Kur'an kursunun yapımı için Ilgınlı hayırseverlere teşekkürlerini ifade etti.