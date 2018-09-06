KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğünün, 7-14 yaş aralığındaki çocuklarda cami alışkanlığını oluşturmak için hazırladığı "Güle Oynaya Camiye Gel" Projesi kapsamında, 40 gün sabah namazına devam eden öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.

Ilgın ilçesinde 40 gün sabah namazına giden öğrenciler için kapalı stadyumda tören düzenlendi.

Kampanya çerçevesinde camilerine kayıt yaptıran 854 öğrenci bisiklet almaya hak kazandı.

Törene katılan Belediye Başkanı Mehmet Karahan, proje kapsamında ilçede 854 çocuğu bisikletlerine kavuşturduklarını söyledi.

Karahan, "Öğrencilerimiz 40 gün camiye geldiler. Sabah namazlarında namazlarını eda etmenin yanında vatanımıza ve milletimize bol dua ettiler. Projeye katılan çocuklarımıza, velilerimize ve çocuklarımıza verdiği önemden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve İl Müftülüğümüze çok teşekkür ederim." dedi.

Harmanyazı Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Çatal ise yetkililere teşekkür etti.

