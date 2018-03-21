Ilgın'da fidan dağıtımı

KONYA (AA) - Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Can, üyelerine fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda yönetim kurulu olarak "Her Esnafa Bir Fidan" kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kampanyanın bu yıl da sürdürüldüğünü dile getiren Can, "Üyelerimiz fidanlarını odamızdan temin edilebilir. Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler. Esnaf ve sanatkarlar olarak gelecek kuşaklara bir nefes de biz verelim istiyoruz." diye konuştu.