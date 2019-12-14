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Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı

KONYA (AA) - Ilgın'da üç katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Behlülbey Mahallesi Abdulhamid Han Anaokulu arkasındaki üç katlı bir evin zemin katında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle...

Genel 14.12.2019, 11:23
Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı
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KONYA (AA) - Ilgın'da üç katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Behlülbey Mahallesi Abdulhamid Han Anaokulu arkasındaki üç katlı bir evin zemin katında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi.

Yangında çıkan dumandan etkilenen 3 kişi Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

#Behlülbey #Ev yangını #Ilgın #konya
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