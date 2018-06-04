Ilgın'da engelli öğrencilerden sergi

KONYA (AA) - Ilgın’daki çeşitli okullarda eğitim öğretim gören engelli öğrencilerin yaptıkları el eserleri, düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Engelli öğrencilerin yıl boyunca okullarında yaptıkları eserlerden oluşan "Engelsiz Sergi", Şehit Bayram Harun Çoban Endüstri Meslek Lisesinde açıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 5 okulda eğitim gören öğrencilerin yaptığı eserin sergilenmesi için etkinlik yaptıklarını söyledi.

İlçedeki engelli öğrencilerin tamamına hizmet verdiklerini aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Özel öğrencilerimiz tarafından hazırlanan Engelsiz Sergi adı altında hazırlamış oldukları ürünlerle sergimizi açtık. İmkan verildiğinde neler yapabildiklerini vatandaşlarımıza göstermek istedik. Engelli öğrencilerimizin el emeği göz nuru ürünler burada sergilendi. Öğrencilerimizin eserleri vatandaşlarımız tarafından büyük rağbet gördü. Sergi ilçemizde eğitim veren 5 tane okulumuzun katılımı ile bu sergi açıldı. İnşallah ilkini açtığımız bu sergi geleneksel hale getirerek her yıl sonu açmayı hedefliyoruz."



Sergi açılışına Kaymakam Yücel Gemici, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Berber, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nisan Albayrak, Okul Müdürü Mehmet Çakmakçı da katıldı.