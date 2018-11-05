Ilgın’da doğa yürüyüşü etkinliği

KONYA (AA) - Ilgın Doğa Sporları Kulübü (ILDOS) öncülüğünde, Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü (AKADEMİK) ile Ilgın TOKİ M.T.A.L Spor Kulübü katılımıyla Ilgın Belekler Mahallesi’nde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik sorumlusu Mehmet Karapınar, yaptığı açıklamada, Ilgın Doğa Sporları Kulübü (ILDOS) tarafından düzenlenen "Doğa Seni Çağırıyor" temalı etkinlik, Roma uygarlığı döneminden beri ayakta durdukları söylenen asırlık ardıç ağaçları önünden başlayan yürüyüş akarsu güzergahı takip edilerek yaklaşık 5 km mesafenin ardından Kayaönü Şelalesi’nde sona erdiğini belirtti.

Karapınar, şunları kaydetti:

"Ilgın Doğa Sporları Kulübü, Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü ve Ilgın TOKİ M.T.A.L Spor Kulübünün katılım sağladığı 'Doğa Seni Çağırıyor' temalı 'Bellekler Kayaönü Şelalesi' etkinliğini kalabalık bir katılımla gerçekleştirdik. Asırlık ardıç ağaçları, orman havası ve şelaleleriyle doğanın o huzur verici dinginliğini ruhumuzda hissettik. Güzel bir etkinlik oldu. Etkinliğe katılan başta Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, ulaşımda yardımları bulunan Belediye Başkanımız Mehmet Karahan ve Kayaönü Yaylası’nda bizle ilgilenen, közde çay keyfi yaşatan Sezai kardeşime, tüm grup üyelerine ve katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah yapacağımız diğer etkinliklerde de buluşur, bir araya geliriz."

Etkinliğe katılan doğaseverler, etkinliğin kendileri açısından çok anlamlı ve değerli olduğunu, etkinlik sayesinde doğa ve ormanla buluştuklarını, yeşilin ve sonbahar renklerinin, kuş ve su seslerinin kendilerini çok etkilediğini, moral bulduklarını, mutlu olduklarını belirterek katkısı bulunan herkese çok teşekkür etti.

Etkinliğe, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu eşliğinde 34 doğasever katıldı.