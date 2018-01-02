Ilgın'da belediye hizmetlerine zam yok

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 2018 yılında başta kaplıcalar olmak üzere belediye olarak gelir tarifelerine zam yapmadıklarını açıkladı.



Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Karahan, belediye meclisi olarak, 2018 yılı için bazı hizmet ve tarife ücretlerinde artış yapmama kararı aldıklarını söyledi.

Ilgın'da insanların geçim seviyelerini bildiklerini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Bu durumu bildiğimiz için Belediye gelirlerinden bazılarına zam yapılmadı. Vatandaşımızı yakından ilgilendiren kaplıca ücretleri aynı kalacak. Ayrıca kaplıcalarımızda salı günlerini halk günü olarak ilan ettik. Salı günleri halkımız hamamlardan yüzde 50 indirimli yararlanabilecekler. Üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi yaparken vatandaşa verilen hizmetlere zam yaparak değil, tasarruf yaparak ve üreterek yapma gayretindeyiz. Kolayı değil emeği seçen bir belediyecilik örneği gösteriyoruz."