Ilgın'da başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi, başarılı öğrencileri bisikletle ödüllendirildi.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Belediyeye ait Sahib Ata Termal Otel Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çocukların hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl ilkini düzenledikleri bisiklet dağıtımının ilerleyen dönemde de devam edeceğini dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı sponsorluğunda Konya Milletvekilimiz Hacı Ahmet Özdemir’in girişimleriyle temin ettiğimiz 50 adet bisikletin dağıtımını gerçekleştirdik. Hediyelerimizi Konya İl genelinde düzenlenen ‘Haydi Bil Bakalım’ yarışması ve ‘İller Arası Karate Şampiyonası’nda dereceye girerek ilçemizi gururlandıran öğrencilerimiz ile ilçemizde eğitim gören okul birincilerine takdim ettik. Ben buradan öncelikle geleceğimizin teminatı olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesine vesile olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar."

Törene, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Kaymakam Yücel Gemici, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, karate antrenörü Cemil Çevik ile daire amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program, öğrencilerle çekilen fotoğrafın ardından bisiklet dağıtımıyla sona erdi.

