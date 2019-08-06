Ilgın'da asfaltlama çalışmaları

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Ilgın'da asfaltlama çalışmalarına başlanıldı.

Çalışmaları yakından takip eden Ilgın Belediye Başkanı, ekipleri ziyaret ederek, asfaltlama çalışması hakkında gazetecilere açıklamada bulundu

Ertaş, konuşmasında şunları kaydetti:

“İlçemiz Gedikören, Yorazlar, Misafirli, Dereköy, Tekeler ve Gölyaka Mahallelerimizi merkeze bağlayan grup yolunun 30 kilometrelik asfaltlama işlemi başlamış bulunmaktadır. Bu yolun yapılmasını sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekilimiz sayın Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. En kısa sürede yolun tamamlanması sağlanacaktır. Mahallelerimize ve Ilgınımıza hayırlı olsun."