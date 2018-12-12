Ilgın'da adli kolluk koordinasyon toplantısı düzenlendi

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde adli kolluk koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Adliye salonunda yapılan toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Levent İnce, adli hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan sorunların tartışılması ve çözüm yollarının aranması için böyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü İrfan Dingil de toplantıda olaylar sonrasında özellikle delil toplama usullerinde yaşanılan aksaklıkların müzakere edildiğini belirtti.

Delil toplama aşamasının önemine değinen Dingil, "Böylelikle olaylar daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenecektir. Dolayısıyla daha hızlı ve etkin bir yargılama yapılmış olacak. Bu kapsamda da adli kolluk görevlilerimizin taleplerini değerlendirdik." dedi.

Öte yandan toplantıda İnce tarafından yapılan sunumda, soruşturmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar dile getirildi.