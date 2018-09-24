Ilgın’a yeni park

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'ne yeni bir park yapılıyor.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, yeni park alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Karahan, burada yaptığı açıklamada, her mahalleye bir park projesi kapsamında Esentepe Mahallesi’ne de yeni ve modern bir park kazandıracaklarını söyledi.

Uzun yıllardır kullanılmayan alanın modern bir park haline gelmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Karahan, "Esentepe Mahallemizde vatandaşlarımızın daha yeşil, daha temiz, ailecek vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanları oluşturmak adına park yapım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah burası kısa bir süre içerisinde mahalle halkımızın nefes alabileceği bir mekan olacak. Mahalle sakinlerimize ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.