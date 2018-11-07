Ilgın Yörükleri birlikte hareket edecek

KONYA (AA) - Ilgın ilçesinde yaşayan Yörükler, tek çatı altında toplanmak üzere istişare toplantısında bir araya geldi.

Tarihi Lala Mustafa Paşa Külliyesi Sedirlihan'da gerçekleştirilen toplantıya Ilgın'a bağlı 11 Yörük mahalleden temsilciler katıldı.

Burada konuşan istişare organizasyonu yetkilisi Cemal Gümüş, şunları kaydetti:

"Genişletilmiş ilk toplantımızı 21 Kasım Çarşamba günü yapılacağız. Toplantılarımızda Yörük kültürünün devam ettirilmesi ve gelecek kuşaklara da aktarılabilmesi için çeşitli etkinliklerin yapılmasının önemli olduğunu biliyoruz. Yaptığımız istişare toplantıları hemşehrilerimiz tarafından olumlu karşılandı. Birçok tebrik aldık. Olumlu tepkiler aldığımıza göre doğru yoldayız. Birlik ve beraberliğimiz daim olması için düzenli olarak, daha geniş katılımla çeşitli organizasyonlarla yapılması kararı doğrultusunda büyük bir salonda bir araya gelme kararını verdik."