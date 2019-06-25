Ilgın Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu hizmete girdi

KONYA (AA) - Bölge üretici ve esnafının alım satım işlemlerini daha hızlı ve modern altyapı ile gerçekleştirmesi için, Ilgın Ticaret Borsası tarafından elektronik satış salonu projesi hayata geçirildi.
Ilgın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin ürünlerinin elektronik ortamda alım satımının yapıldığı ve en son teknolojinin kullanıldığı elektronik satış salonunun hizmet vermeye başladığını belirterek, şunları kaydetti;
Elektronik salonda, Düğer Mahallesi'nden Mustafa Kaya'ya ait ilk ürün olan arpa, 1 lira 188 kuruştan alıcı buldu.