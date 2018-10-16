Ilgın Kapalı Sebze Pazarı kendi elektriğini üretecek

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi, kapalı sebze pazarının elektrik ihtiyacını, kurulacak güneş enerjisi santraliyle karşılayacak.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin giderlerini asgariye indirmek için hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nin onaydan geçtiğini belirtti.

Halka daha fazla hizmet götürebilmek için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Kapalı Sebze Pazarımızın elektrik ihtiyacını artık kendi enerjimizi üreterek karşılayacağız. Güneş Enerjisi Santrali Projemiz onaylandı. En kısa zamanda panellerin kurulumuna başlayacağız. Amacımız tasarruflarımızı hizmete dönüştürmek. Enerji maliyetlerini düşürerek belediyemizin ekonomisine katkı sağlamak ve halkımıza daha fazla hizmet götürmek. Projemiz en kısa zamanda hayata geçecek, hepimiz için hayırlı olsun."