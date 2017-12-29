Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Seçimine doğru

KONYA (AA) - Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertuğrul Parlak'ın yapılacak oda seçimlerinde aday olamayacağı bildirildi.

İlçe Seçim Kurulu'na oda başkanı Parlak'ın 2010 yılından buyana Ticaret Odasına üye olduğu, bu yüzden Ticaret Odasına üye olan üyelerin Esnaf ve Sanatkarlar Odasına üye olamayacağı yönünde itiraz iletildi.

İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları üye şartları kanunu gereği Başkan Parlak'ın delege listesinden çıkartılmasına karar verdi.

Başkan Parlak gazetecilere yaptığı açıklamada İlçe Seçim Kurulu'nun kararının kendisine iletildiğini söyledi.

Kendisi gibi yüzlerce üye olduğunu ifade eden Parlak, şunları kaydetti:

"2014 yılında sevenlerimizin desteği, cenabı Allah'ın takdiri ile göreve seçildik. Görevde bulunduğumuz sürece söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçirdik. Rakip arkadaşımız tarafından İlçe Seçim Kuruluna yapılan müracaat neticesinde bir başka aday arkadaşımız ile birlikte seçme ve seçilme hakkımızı kaybettiğimizi öğrendik.

Bu bize değil, Ilgın esnafına yapılan bir darbedir. Odamızın geleceğine yapılan bir eylemdir. Bu şikayet bizim konumuzdaki yüzlerce üyenin, üyeliklerinin düşmesine sebep olacak. İnşallah sonuç hayır olur. Ben son olarak destek vererek bizi göreve getiren esnaflarımıza şükranlarımı sunarken yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum."