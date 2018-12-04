Ilgın Belediyesi'nden peyzaj çalışması

KONYA (AA) - Ilgın'da yapımı tamamlanan prestij caddelerinde orta refüj peyzaj düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl başlanıp bitirilen caddelerde orta refüjlerde peyzaj çalışmalarının başladığını söyledi.

Bu çalışmalar kapsamında onlarca fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında yapılan bu ağaçlandırma ve refüj düzenlemelerimizle caddelerimiz yepyeni ve yeşil görünüme kavuştu. Caddelerimiz dışında da şehrin farklı noktalarında ağaç dikimi çalışmalarımız devam edecek. Ilgın'ımızı güzelleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emeği geçen, bu güzelliklerin ortaya çıkmasında katkısı olan tüm çalışanlarımıza, yeşilin korunması ve kollanmasında duyarlılık sahibi tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."