Ilgın Belediyesinden enflasyonla mücadeleye destek

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesince enflasyonla mücadele kapsamında Sahib Ata Termal Otel'de yüzde 10 indirim kararı alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan, enflasyonla mücadele için Sahib Ata Termal Otel ücretlerinde yapacakları indirimlerle destek vereceklerini söyledi.

"Böylesine milli bir mücadeleye bizim de destek vermemiz gerekir." diyen Karahan, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında belediye olarak biz de üzerimize düşeni yerine getiriyor ve belediyemize ait Sahib Ata Termal Otel'de yüzde 10 indirim kampanyasını başlatıyoruz. Enflasyonla mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası tüm yurdumuza yayıldı. Yıl sonuna kadar devam edecek olan kampanyaya küçük esnaftan büyük şirketlere kadar herkes katılıyor. Biz de Ilgın Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın izinden ayrılmadan, gün bugündür diyoruz ve ekonomimize, devletimize sahip çıkıyoruz."