Ilgın Belediyesi’nden “alışverişini yerel esnaftan yap” kampanyası

KONYA (AA) - Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ‘alış verişini yerel esnaftan yap’ kampanyasını başlattıklarını bildirdi.



Yerel esnafın bu konuda desteklenmesi ve ayakta kalması için yöre halkının daha fazla yerel esnaftan alışveriş yapması ve yerel esnafı tercih etmesinin sağlanması amaçladıklarını ifade eden Ertaş, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe sakinlerini yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Yerel esnaf ve sanatkarların, ülke genelinde ulusal anlamda birçok şubesi bulunan dev marketlerin ve AVM’lerin her il ve ilçenin neredeyse her mahallede bir şube açmaları esnafımızı iflas etme noktasına getirdiğini görüyoruz. Yerel esnafın bu konuda desteklenmesi ve ayakta kalması için yöre halkının daha fazla yerel esnaftan alışveriş yapması ve yerel esnafı tercih etmesinin sağlanması gerekmektedir. Kazancının tamamını merkezlerine transfer eden ve 2-3 kişilik istihdamdan başka katkısı olmayan dev zincir marketlerin karşısında, her kazandığı kuruşu Ilgın'da harcayan yerel esnafın yaşatılması bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir. Böylece yerel esnaftan yapılan alışverişten elde edilen kazanç ilçemiz ekonomisi içinde kalmış olacaktır. Yerel esnaftan yapılan satın alımlarla, yereldeki büyümeye katkı sağlamış olacağız. Bu kapsamda İlçe halkımızı yerel esnaftan alışveriş yapmaya özen göstermeye davet ediyoruz."