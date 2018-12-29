Ilgın Belediyesinde kadro alan taşeron işçilere sendikaya geçiş hakkı

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, belediye bünyesinde taşeron işçi olarak çalışırken yapılan düzenleme ile belediye şirketinde kadrolu olarak çalışmaya başlayan işçilerin sendikalı olabileceklerini söyledi.

Sahib Ata Termal Otel'in toplantı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Hak-İş Konya Şubesi Başkanı Vacit Sır ve Ilgın Belediyesinde şirket elemanı olarak çalışan tüm işçiler katıldı.

Belediye Başkanı Karahan, yaptığı konuşmada, büyük bir aile olduklarını, belediyede çalışan işçilerin daha iyi şartlarda ücret alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Karahan, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, öncelikle hayırlı, uğurlu olsun. Devletimizin belediye çalışanlarına tanımış olduğu kadro hakkı gereği ve söz verdiğimiz üzere sendikaya geçiş işlemleriniz bugünden itibaren başlamıştır. Allah utandırmasın, hayırlı mübarek olsun." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Hak-iş Konya Şubesi Başkanı Vacit Sır, üyelik işlemleri ile ilgili bilgiler verip çalışanların sorularını yanıtladı.