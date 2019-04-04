Ilgın Belediyesi'nde devir teslim töreni

KONYA (AA) - AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş, düzenlenen devir teslim töreniyle görevini teslim aldı.

Ertaş, devir teslim töreni için geldiği Ilgın Belediyesi önünde, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında düzenlenen törende, eski başkan Mehmet Karahan'dan görevi devralan Ertaş, ilçeye hizmet eden Karahan ile bütün belediye personeline teşekkür etti. Devir teslim töreninde konuşan Ertaş, tüm ilçenin belediye başkanı olacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu güzel şehirde bu kutlu görevi bize nasip ettiği için Allah’a hamd ediyorum. Şehrimizin her bir ferdine gerek bize oy versin veya vermesin bütün hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bize gösterilen teveccühü asla karşılıksız bırakmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Ilgınlı kardeşimin her birine gönlüm ve kapım açıktır. İnşallah devraldığımız bu kutlu görevde şehrimizi daha da ileriye taşımayı görev edineceğiz. Ilgın’a ne kadar hizmet etsek azdır. Cenabı Allah bize bu görevi layıkıyla yapmayı nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Daha sonra Ilgın Belediyesi hizmet binasına giren Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Belediye Başkanlık görevini Mehmet Karahan'dan devir aldı.

Törene, Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Harun Ok, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

