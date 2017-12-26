Ilgın Belediyesi kendi elektriğini üretecek

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 12 milyon liraya mal olacak 4 megavatlık güneş enerji santralinin (GES) inşasına ilişkin çalışmalara başlandığını söyledi.

Başkan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivri Dağı eteğine 56 bin metrekare arazide kurulacak GES'in inşası için yüklenici firmanın zemin düzenleme çalışmalarına başladığını belirtti.

Çalışmayla 12 milyon liralık yatırımı Ilgın’a kazandıracaklarına işaret eden Karahan, şunları kaydetti:

"Kendi elektriğimizi üreterek, hem ülke ekonomimize katkı sağlamak hem de belediyemizin enerji maliyetlerini karşılamayı hedefliyoruz. Proje çalışmalarının yüzde 70’i Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hibe olarak karşılanacak. Kalan yüzde 30’u ise belediye bütçesinden ödenecek. Üretilen elektrik enerjisinden toplam 2 milyon 500 bin gelir bekliyoruz. Amacımız tasarrufları hizmete dönüştürmek."

Karahan, yine belediyenin bünyesinde kullanmak üzere kapalı sebze ve hayvan pazarı üzerine de GES kurmak için proje çalışmalarının sürdüğünü aktardı.