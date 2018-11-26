Ilgın Belediyesi İstanbul’da Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı

KONYA (AA) - İstanbul Yenikapı'da 22-25 Kasım tarihlerinde "Konya Tanıtım Günleri" düzenlendi.

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) tarafından düzenlenen 'Konya Tanıtım Günleri'nde stant açan Ilgın Belediyesi, Konya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Ilgın'ı doğası, tarihi, kültürü ve şifa kaynağı termal suyu başta olmak üzere tüm yönleriyle en güzel şekilde tanıttı.

Büyük ilgi gören organizasyonda dört gün boyunca Konyalıları misafir eden Ilgın Belediyesi stant görevlileri, ilçeye olan ilginin yoğun olduğunu belirttiler.

Konya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Ilgın’ı, ilçenin kültürünü, tarihi yapılarını ve dünya termal suları arasında ilk sıralarda yer alan Ilgın Kaplıcaları’nın yanı sıra belediye çalışmaları ve faaliyetleri hakkında da ziyaretçiler bilgilendirildi.

Fuarla ilgili açıklamada bulunan Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, böylesine kapsamlı bir organizasyonla Konyalıları bir araya getiren KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik'e ve fuara katılıp Ilgın Belediyesi standını ziyaret eden herkese teşekkür ederek tüm hemşehrilerini şifalar şehri Ilgın'a ve kaplıcalara davet etti.