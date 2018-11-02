Ilgın Belediyesi camileri temizliyor

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi, ilçede bulunan camilerde genel temizlik yapıyor.



Belediye Başkanı Mehmet Karahan, "Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. İlçemizde ki tüm camilerimizde genel bir temizlik seferberliği başlattık." dedi.

Ilgın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ev temizliği için oluşturulan "eve giden huzur, mobil temizlik ekibi" ilçedeki tüm camilerin genel temizliği için de yoğun bir şekilde çalışıyor.



Vatandaşların dini vecibelerini daha temiz ve daha sağlıklı olarak yerine getirmeleri için genel bir temizlik çalışması yürüttüklerini aktaran Başkan Karahan, çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:



"Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. İlçemizde ki tüm camilerimizde genel bir temizlik seferberliği başlattık. İbadet yerlerimizin temizlenmesi ve temiz tutulması bizim için önem arz ediyor. Bu çerçevede oluşturduğumuz mobil temizlik ekibi haftanın iki günü farklı bir camiye giderek genel ve detaylı temizliğini yapıyor. Halkımızın daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için bu tür faaliyetlerimiz kesintisiz devam edecek."