Ilgın Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi, Sahib Ata Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı.

Şehirde ulaşım imkanlarını daha konforlu hale getirmek istediklerini ve vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiklerini ifade eden Başkan, Sahib Ata Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek şunları kaydetti:

"Seçim çalışmalarında Sahib Ata Mahalle sakinlerimizin en çok istediği bu yolun asfalt yapılmasıydı. Çok şükür bugün hemşerilerimize verdiğimiz sözü tutarak belediyemizin imkanlarıyla 17 bin metre kare asfalt çalışmamıza başlamış bulunuyoruz. Allah’ın izniyle yaz sezonu boyunca asfalt ve kilitli taş çalışmalarımıza hız kazandıracağız. İnşallah yarın itibari ile Ilıca Mahallemizde 15 bin metrekare asfalt çalışmamız başlayacak. Yaşanabilir daha modern bir Ilgın için gece gündüz demeden çalışacağız."

Açıklamanın ardından ilk asfalt çalışması başladı.