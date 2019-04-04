Ilgın Belediye Başkanı Ertaş mazbatasını aldı

KONYA (AA) - AK Parti'den Ilgın Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş, mazbatasını alarak görevine başladı.



Ilgın Adliyesi'nde düzenlenen törende, Ertaş'a mazbatasını Seçim Kurulu Müdürü Müzeyyen Yağan verdi.



Ertaş, mazbatasını teslim aldıktan sonra törende yaptığı konuşmada, yeni dönemde yapılacak çok iş olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:



"Bana bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatımıza ve özellikle bu görevi bana layık gören Ilgınlı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Tüm 54 bin hemşerimizin kucaklanacağının bilinmesini istiyorum. Allah’ım bizlere hayırlı görevler yapmak nasip etsin."



Törene, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Harun Ok, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mariya Teke, Gençlik Kolları Başkanı Ersin Kurtçu, yönetim kurulu üyeleri ile seçilen meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cumhur ittifakı ilçe başkanları, Ertaş'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.





