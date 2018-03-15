Ilgaz'da kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, 150 metre haberleşme kablosuyla yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz ilçesi Kuyupınar ve Kuşçayırı köyleri arasındaki haberleşme kablolarının çalındığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye operasyon yaptı.

Operasyonda, E.K. (28) adlı şüpheli, tel kesme makası ve 150 metre haberleşme kablosuyla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada aynı olayla ilgili ikinci bir şüphelinin ismini belirleyen jandarma, bu kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.