"İlçemizin doğasını ve mesire alanlarını çevreci kullanalım"

KONYA (AA) - Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yaz aylarının gelmesiyle ilçenin yeşil doğasında piknik ve kamp yapanların sayısının her geçen gün artması sebebiyle, yayımladığı mesajla vatandaşların doğaya karşı daha duyarlı olmasını istedi.

Havanın ısınmasıyla ilçenin en önemli ve cazibeli mesire alanlarından Aygır Pınarı ve Akçapınar koruluğunda son günlerde büyük yoğunluğun olduğunu ifade eden Saygı, bu yoğunluğun yaz mevsiminin sonuna kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Bu iki önemli mesire alanının ve doğanın, kamunun ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayan Başkan Saygı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaz aylarında ilçemiz nüfusu gurbetçilerimiz ve yerli turistlerimiz dolayısıyla yoğun bir artış gösteriyor. Bu sebeple, yeşil bir doğaya sahip ilçemizin her yerinde, özellikle Aygır Pınarı ve Akçapınar koruluğunda yoğun şekilde piknik ve kamp yapılıyor. Kamunun ortak malı olan bu alanların verimli, temiz ve çevreci kullanılması, ilçemiz doğasının ve güzelliklerinin sürdürülebilirliği ve korunması açısından büyük önem arz etmektedir. İlçe sakinlerimizin ve yerli turistlerimizin bu konuda hassas olmasını, kamunun ortak alanı olan yerlerde bilinçli davranmasını, yapıcı bir tutum sergilemesini tüm ilçe sakinlerimiz adına temenni ediyorum."

- İlçeye yeni mesire alanı

Bozkır’a yeni bir mesire alanı kazandırmak için proje hazırlığı içerisinde olduklarını anlatan Saygı, şunları kaydetti:

"Çağlayan Göleti etrafında cazibeli bir mesire alanı projesinin hazırlığı içerisindeyiz. Seçim beyannamemizde de yer alan bu proje için, ilçemizin hem cazibesinin artması hem de ilçe sakinlerimize daha güzel bir mesire alanı oluşturmak için bu projemiz büyük öneme sahip. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde ilçemizin cazibesi artacak, ilçe sakinlerimize daha kullanışlı bir mesire alanı sunmuş olacağız."



