İlçede başkan, merada çoban

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL/MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yaklaşık 4 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Ali Uğurlu, atalarından miras kalan çobanlık mesleğini de belediye işlerini aksatmadan büyük bir aşkla sürdürüyor.



Ailesinin yıllarca uğraştığı hayvancılıkla çocukluğundan bu yana iç içe olan Uğurlu, 2014'te Ulukışla Belediye Başkanı seçilmesine rağmen büyük bir tutkuyla bağlandığı çobanlıktan vazgeçmiyor.



Uğurlu, belediyedeki işlerinden geriye kalan zamanlarda yaklaşık 500 küçükbaş hayvanıyla zaman geçiriyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan, şalvarını giyip hayvanlarının başına geçerek yola çıkan Uğurlu, dağ tepe demeden kimi zaman yaya kimi zaman da eşek üstünde hayvanlarını meralarda otlatıp, doğanın ve temiz havanın da keyfini sürüyor.

Hayvanlarıyla adeta bir arkadaş gibi bağ kuran Uğurlu, kimi zaman onlara türkü söylüyor, kimi zaman kucağına alıp seviyor, kimi zaman da otların üzerine uzanıp koyun ve keçilerinin otlamasını seyrediyor.



Mesai saatinin yaklaşmasıyla hayvanlarını çobanlarına teslim eden Uğurlu, evine gelerek şalvarını çıkarıp takım elbisesini giyerek belediye başkanlığı makamında oluyor.



- "O lezzet anlatılmaz"

Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin hayvancılıkla uğraştığını kendisinin de çobanlık yaparak yetiştiğini söyledi.



Çobanlığı çocuktan bu yana devam ettirdiğini belirten Uğurlu, şunları kaydetti:



"Belediye başkanlığına da siyasete de ayrı bir merakımız var. Belediye başkanlığından fırsat bulduğumda, il dışına çıkmadığımda, müsait olduğumda hayvanlarımın başına geçiyorum. Sabah erkenden 03.00-04.00 gibi çobandan önce kalkıp, koyunları çıkarıyorum. Sabahleyin eşeğin heybesindeki çaydanlığımızla çay demleyip peynir, zeytinle kahvaltımı yapıyorum. O lezzet anlatılmaz. Sabaha karşı saat 07.00 gibi çobanımız geliyor. Ben de eve gidip üstümü giyiniyorum ve çok sevdiğim, inandığım, güzel Ulukışla'mıza hizmet etmek için belediye başkanlık görevime gidiyorum."



Mesleği gereği hayvanlarını her zaman otlatmaya götüremediğini anlatan Uğurlu, çobanlık yaptığını görenlerden bazılarının şaşırdığını, bazılarının takdir ettiğini bazılarının da inanmadığını ifade etti.



- "Buraya gelince sanki dünyam değişiyor"

Çobanlık yapmaktan büyük zevk aldığını vurgulayan Uğurlu, şöyle konuştu:



"Bunu zevk aldığım için yapıyorum, yoksa çobanımız var. Bu ayrı bir ruh, ayrı bir sevgi. Bu işlerden geldiğimiz için bunlara bakıyorum ve zevk alıyorum. Bu bana ayrı bir haz veriyor. Buraya gelince sanki dünyam değişiyor. Sıfırdan bir hayata başlamış gibi, yeniden doğmuş gibi sabah daha iştahlı belediyeye gidiyorum. İnsanlara daha çok verimli oluyorum. Belediyenin yatırımlarını, hizmetlerini, Ulukışla'ya hizmet etme, hizmetkar olma aşkını daha da geliştiriyorum. Bu dağlar, bu doğa bana ayrı bir zevk veriyor."

- "İki ana uzmanlık dalım var"

Belediye başkanlığını ve çobanlık mesleğini çok sevdiğini dile getiren Uğurlu, "İki ana uzmanlık dalım var. Gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Herkes çoban olamaz, herkes sürüyü yönetemez. Sürü de bir yönetim tarzı, ben Ulukışla aşığıyım, hayat aşığıyım. Bu memleketi seviyorum, şehri, yaşamı seviyorum. Bu sevinçle doğadan hayvanlardan çiftçilikten güzel yaşamdan aldığım sevgiyle hayatımı devam ettiriyorum." ifadelerini kullandı.