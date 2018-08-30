İlçe ve köylerde hedef vatandaş memnuniyeti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ilçe ve köylere hizmetleri en iyi şekilde götürerek memnuniyet sevincini üst düzeye çıkarma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Akçakent ilçesini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.

Akçakent Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Akın, muhtarların köy ve mahallelerindeki sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözümler üretmek için ilçeye geldiğini belirtti.

İlçe ve köylere hizmetleri en iyi şekilde götürerek memnuniyet sevincini en üst düzeye çıkarma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Vali Akın, "Akçakent’e yapılan yatırımlar ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, gelişip kalkınması yönünden önem taşımaktadır. Bizler de ilçede devam eden yatırımların yakın takipçisi olacağız. Bu toplantıda muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarını ve köyleri ya da mahalleleriyle ilgili meseleleri bizlere iletecek. Bizler de bu sorunları dinleyip değerlendirecek, ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çözüm bulacağız." ifadelerini kulandı.

Köylerin sıkıntılarını gidermek için devlet tarafından sağlanan kaynakların İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yol, su gibi altyapı hizmetlerine dönüştürüldüğüne işaret eden Akın, "Günümüzde köyler de ilçeler de şehir merkezleri kadar gelişmekte, buna bağlı olarak ihtiyaçlar da artmaktadır. Bizlere düşen görev, vatandaşlarımızın taleplerini imkanlar ölçüsünde en kısa sürede karşılamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Akın, toplantının ardından, Akçakent Kaymakamı Serhat Doğan ve ilgili kurum amirlerinden, ilçede devam eden yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Ziyarete, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan ve ilgili kurumların amirleri eşlik etti.





