İlçe ve belde belediye başkanlarından Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Mahalli İdareler Seçiminin ardından seçilerek göreve başlayan ilçe ve belde belediye başkanları Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay ve Kurancılı Belediye Başkanı Adem Bıcakcı Vali Akın ile görüşerek, yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Belediye başkanlarının ziyaretinin ardından konuşan Vali Akın, "Halkın teveccühüyle göreve layık görülen belediye başkanlarının görevleri hayırlı olsun. Belediye başkanlarının seçildikleri ilçe ve beldelerde en iyi hizmeti verme gayretinde olacaklarına inanıyorum. Başkanlarımız, yapacakları hizmet ve çalışmalarla sorumluluk alanlarını en iyi noktalara taşıyacaklardır. Hazırladıkları proje ve gerçekleştirecekleri çalışmalarda bizlerde destek olacağız." sözlerini kullandı.

Belediye başkanları ise tüm kamu kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.



