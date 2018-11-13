İlçe protokolü öğrencilerle kahvaltıda buluştu

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Kaymakam Pektaş ve beraberindekiler, 24 kız ve 26 de erkek öğrencinin kaldığı Şehit Pansiyonu ziyaret etti.

Okul Müdürü Mustafa Hatipoğlu’ndan bilgi alan Pektaş, amaçlarının öğrencilere aile ortamını yaşatmak ve öğrencilerin sıkıntılarını dinlemek olduğunu söyledi.

Kahvaltı kuyruğunun en sonuna geçen protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Kahvaltıya Milli Eğitim Şube Müdürleri Fehmi Kılıçkaya, Mehmet Bilgiç, Murat Kalkan da katıldı.



