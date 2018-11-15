İlçe protokolü öğrencilerle kahvaltıda buluştu

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve kurum amirleri, Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Kaymakam Pektaş ve beraberindekiler, 55 kız öğrencinin kaldığı Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu ziyaret ederek öğrencilerin isteklerini dinledi.

Okul Müdürü Yasemin Uzundal'dan bilgi alan Pektaş, öğrencilere aile ortamını yaşatmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, öğrencilerin sıkıntılarını yerinde dinlemek ve onların yalnız olmadıklarını, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını göstermek için yanlarında olduklarını söyledi.



