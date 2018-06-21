İlçe Milli Eğitim Müdürüne veda yemeği

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde tayini çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan için veda yemeği düzenledi.

Programda konuşan Kaymakam Yakup Güven, hizmette en önemli unsurun kalıcı eserler bırakabilmek olduğunu söyledi.

Doğan ile birlikte uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Güven, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Doğan da Yalıhüyük'te 6 yıl çalıştığını belirterek, "Bu süre zarfında gerek kaymakamımız, gerekse belediye başkanımızla uyumlu bir süreç geçirdik. Hep desteklerini gördük. Kendilerine teşekkür ediyorum. Görevler gelip geçicidir. İyi bir hizmet verebildiysek ne mutlu bize. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Doğan'ın Konya Milli Eğitim Müdürülüğüne şube müdürü olarak atandığı öğrenildi.



